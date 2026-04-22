اقتصاد

جهاز مدينة بدر يحقق 52.6 مليون جنيه من بيع محلات ووحدات إدارية

آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر تحقيق حصيلة بلغت نحو 52.6 مليون جنيه من خلال بيع عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية.

وذلك ضمن مزاد علني أقيم بمقر الجهاز بحضور المهندس السيد أمين، رئيس الجهاز، ونوابه.

وشمل الطرح 8 محلات تجارية وصيدلية بالسوق رقم (2) بالمرحلة الثانية بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية (196 عمارة)، بمساحات تتراوح بين 18 و37 مترًا مربعًا، إلى جانب 7 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين 30 و60 مترًا مربعًا بالدور الأول بالسوق التجاري الكبير بمنطقة سكن العاملين بالمرحلة الأولى (376 عمارة) بالامتداد الشرقي.

وخلال المزاد، تم التزايد على المحال والوحدات المطروحة، حيث سجل أعلى سعر للمتر في المحال التجارية مساحة 18.83 م² نحو 231 ألف جنيه للمتر، بإجمالي قيمة بلغت حوالي 4.06 مليون جنيه للمحل بنشاط سوبر ماركت.

كما بلغ أعلى سعر للمتر في الوحدات الإدارية نحو 45 ألف جنيه للمتر، بإجمالي قيمة وصلت إلى 1.3 مليون جنيه للوحدة.

وأكد المهندس السيد أمين، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الجهاز يواصل جهوده لتوفير فرص استثمارية متنوعة داخل المدينة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات.

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

البنك المركزي

تعليمات جديدة للبنوك للالتزام بتعليمات الرقابة المالية في عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.. مستندات

الفضة

تراجع أسعار الفضة في مصر خلال 3 أيام.. وعيار 999 يفقد 2.37% وسط ضغوط عالمية

عمر رضوان رئيس البورصة المصرية

في أول اجتماعاته.. رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات إضافية ضمن برنامج الطروحات الحكومية

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد