جهاز مدينة بدر يحقق 52.6 مليون جنيه من بيع محلات ووحدات إدارية

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر تحقيق حصيلة بلغت نحو 52.6 مليون جنيه من خلال بيع عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية.

وذلك ضمن مزاد علني أقيم بمقر الجهاز بحضور المهندس السيد أمين، رئيس الجهاز، ونوابه.

وشمل الطرح 8 محلات تجارية وصيدلية بالسوق رقم (2) بالمرحلة الثانية بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية (196 عمارة)، بمساحات تتراوح بين 18 و37 مترًا مربعًا، إلى جانب 7 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين 30 و60 مترًا مربعًا بالدور الأول بالسوق التجاري الكبير بمنطقة سكن العاملين بالمرحلة الأولى (376 عمارة) بالامتداد الشرقي.

وخلال المزاد، تم التزايد على المحال والوحدات المطروحة، حيث سجل أعلى سعر للمتر في المحال التجارية مساحة 18.83 م² نحو 231 ألف جنيه للمتر، بإجمالي قيمة بلغت حوالي 4.06 مليون جنيه للمحل بنشاط سوبر ماركت.

كما بلغ أعلى سعر للمتر في الوحدات الإدارية نحو 45 ألف جنيه للمتر، بإجمالي قيمة وصلت إلى 1.3 مليون جنيه للوحدة.

وأكد المهندس السيد أمين، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الجهاز يواصل جهوده لتوفير فرص استثمارية متنوعة داخل المدينة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات.