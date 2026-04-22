إصابة سيدة وإتلاف 3 سيارات في اقتحام سيارة مطعم بالإسماعيلية

شهد طريق البلاجات حادثًا مروعًا، بعدما اقتحمت سيارة مسرعة مطعم للمأكولات البحرية، ما أسفر عن إصابة زوجة صاحب المطعم، وسط حالة من الذهول بين المتواجدين بالمكان.

وأفاد شهود عيان أن السائق كان يسير بسرعة كبيرة، قبل أن يفقد السيطرة على السيارة عقب اصطدامه بإحدى السيارات الخاصة بصاحب المطعم، لتندفع السيارة بشكل مفاجئ نحو واجهة المطعم.

خسائر مادية بالموقع

وأسفر الحادث عن تدمير عدد من الكراسي والترابيزات الخاصة بالمطعم، بالإضافة إلى إلحاق تلفيات بعدد 3 سيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الحادث، وسط حالة من الصدمة وعدم التصديق بين الأهالي.

وتم نقل زوجة صاحب المطعم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تجري الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب فقدان السيطرة على السيارة.