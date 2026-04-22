ضمن مسئوليتها المجتمعية.. جامعة دمنهور تنظم يومًا طبيًا شاملًا لخدمة الطلاب والعاملين

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور يومًا طبيًا شاملًا باستضافة كلية التمريض، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على صحة وسلامة منتسبيها.

أُقيم اليوم الطبي تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة عبير عبد الفتاح، عميد كلية التمريض، والدكتورة رشا عيسى، وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهد اليوم الطبي إقبالًا كثيفًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وشارك في تقديم الخدمات نخبة من الاستشاريين والأطباء.

من جانبه، أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن صحة الإنسان هي حجر الأساس في أي عملية تنمية حقيقية، مشيرًا إلى حرص جامعة دمنهور على ألا تكون منارة للعلم فقط، بل حاضنة للرعاية والوقاية.

فيما أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن تنظيم اليوم الطبي يأتي استمرارًا لجهود الجامعة في التعاون مع المؤسسات الصحية لخدمة منتسبيها، انطلاقًا من كونها "قاطرة التنمية والشريك الفاعل في التنمية المجتمعية"، موضحة أن الجامعة تولي قضايا الصحة أهمية قصوى إيمانًا بأن صحة الإنسان أساس التنمية والرخاء.

وأعربت الدكتورة رشا عيسى عن اعتزاز كلية التمريض باستضافة هذا الحدث، مؤكدة أنه يجسد رؤية الجامعة وقطاع خدمة المجتمع نحو الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمنتسبي الجامعة، ويقدم نموذجًا مشرفًا في العطاء الإنساني والمسؤولية المجتمعية.

وأوضحت «عيسى» أن الفحص الطبي شمل تخصصات: المخ والأعصاب، الباطنة والجهاز الهضمي، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، والتغذية.