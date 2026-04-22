الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان كان يعلن إضافة مزيد من الأفلام لمسابقاته الرسمية

مهرجان كان
محمد نبيل

أعلن مهرجان كان السينمائي عن إضافة مجموعة جديدة من الأفلام إلى قائمته الرسمية، وذلك ضمن استكمال البرنامج الذي أعلن عن في المؤتمر الصحفي الذي جرى في 9 أبريل 2026.

وتعكس هذه الإضافات استمرار المهرجان في تقديم مزيج متنوع من الأعمال العالمية التي تجمع بين الأسماء الكبيرة والمواهب الصاعدة  قبيل انطلاق دورته الـ79 لعام 2026.
 

في المسابقة الرسمية (Competition)، انضم فيلم “Paper Tiger” للمخرج جيمس جراي، ليعزز المنافسة على السعفة الذهبية. وهو يُعرف بأسلوبه السينمائي العميق، ما يرفع سقف التوقعات لهذا العمل الجديد.
 

أما في قسم “نظرة ما” (Un Certain Regard)، الذي يركز على التجارب السينمائية المختلفة والأصوات الجديدة، فقد شهد إضافة ثلاثة أفلام لافتة. يأتي في مقدمتها فيلم “Victorian Psycho” للمخرج زاكاري ويغون، والذي يُتوقع أن يقدم معالجة نفسية مميزة ضمن أجواء تاريخية.

كما انضم فيلم “A Girl’s Story” للمخرجة والممثلة الفرنسية جوديث غودريش، في عمل يرجح أن يحمل طابعا شخصيا وإنسانيا، بالنظر إلى مسيرتها الفنية.

وكما ينضم أيضا لـ “نظرة ما” فيلم “Titanic Ocean” للمخرجة كونستانتينا كوتزاماني، وهو أول فيلم روائي طويل لها، ما يعكس التزام المهرجان بدعم المواهب الجديدة وإبراز الأصوات السينمائية الصاعدة.
 

تؤكد هذه الإضافات أن الدورة الـ79 من مهرجان كان تواصل نهجها في تحقيق التوازن بين السينما الجماهيرية والسينما الفنية، مع إتاحة مساحة للتجريب والاكتشاف.

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
BMW 7
