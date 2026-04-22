حسام الدين حسين: الموازنة الجديدة تواجه تحديات التوترات العالمية

قال الإعلامي حسام الدين حسين، إن المشهد الاقتصادي الحالي لا يمكن فصله عن التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد العالمي.

وأضاف “حسام ” خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، أن مناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تأتي في توقيت بالغ الحساسية، موضحًا أن أحمد كجوك أعلن استهداف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4%، وخفض التضخم إلى 9.3%، مع رفع الناتج المحلي إلى 24.5 تريليون جنيه.

وأشار الإعلامي، إلى أن الحكومة تسعى كذلك لخفض الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي، وتقليل تكلفة خدمته إلى 35% من إجمالي المصروفات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تهدف لتخفيف الأعباء وتوجيه موارد أكبر لصالح المواطن.

وأوضح أن التطورات العالمية، من مفاوضات الملف النووي إلى القمم الدولية مثل الاجتماعات المنعقدة في لندن، تفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد، ما يجعل تحقيق هذه المستهدفات مرتبطًا بقدرة الدولة على التعامل مع هذه المتغيرات بحكمة وكفاءة.