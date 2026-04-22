نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة
مجموعة مصر.. مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم
لا صحة لتعطل "السيستم".. التأمينات تؤكد انتظام صرف معاشات شهر مايو في موعدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توافق كنسي ومجتمعي على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. وكاتب صحفي يكشف التفاصيل

رحمة سمير

كشف الكاتب الصحفي محمد الأحمدي عن وجود توافق كنسي ومجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها منذ عقود.

وأوضح “الأحمدي” خلال برنامج 90 دقيقة، أن مشروع القانون بدأت ملامحه منذ عام 1978، لكنه لم يرَ النور حينها، قبل أن تعود الدولة لإحياء الملف بشكل جاد منذ 2019، وصولًا إلى صياغة توافقية بين الكنائس المصرية بعد جلسات حوار مجتمعي موسعة شاركت فيها جهات معنية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأضاف الكاتب، أن الكنائس توصلت إلى صيغة موحدة للقانون مع مراعاة بعض الخصوصيات لكل طائفة، خاصة في مسائل مثل الزواج والطلاق، حيث تم منح القضاء دورًا أكبر في الفصل في النزاعات بدلًا من الاكتفاء بالقرارات الكنسية في بعض الحالات، مع تنظيم أوضح لقضايا مثل الزواج الثاني والحضانة.

وأشار إلى أن بعض المواد تم توحيدها مع قوانين الأسرة المسلمة، مثل النفقة والرؤية وتنظيم الزيارة، بما يحقق قدرًا من العدالة والتوازن بين جميع الأطراف داخل المجتمع.

وأكد الأحمدي أن المشروع حاليًا أمام مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإقراره، مع توقعات بإجراء حوار مجتمعي موسع داخل البرلمان يشمل ممثلين عن الكنائس وخبراء ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القانون ما زال في مرحلة النقاش وقابلًا للتعديل قبل صدوره بشكل نهائي.

واختتم بأن هناك حالة من التفاؤل داخل الشارع المسيحي بشأن هذا التقدم التشريعي، باعتباره استجابة لمطلب مجتمعي ممتد منذ سنوات طويلة.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

السيارات الكهربائية

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

اروي جودة وميرفت أبو عوف ومجدي احمد علي

مهرجان أسوان للمرأة يناقش خيوط الهوية في الأزياء السينمائية بين مصر وإيطاليا

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

