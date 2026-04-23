بدء اجتماع صحة النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

بدء منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن عدد من الملفات الحيوية والمشكلات التي تواجه القطاع الصحي في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي للجنة لمتابعة أداء المرافق الطبية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب عاصم مرشد، بشأن سرعة تجهيز بنك الدم بمستشفى كوم حمادة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وجود قطعة أرض متخصصة للتأمين الصحي بجوار مدرسة محمد عيسي موسي بكوم حمادة والتي صدر لها أمر بالهدم دون البدء في إنشاء بديل يخدم احتياجات المواطنين.

كما تنظر اللجنة طلب النائبه سناء برغش، بشأن المستشفى العام بدمنهور وعدم الانتهاء من تجهيز مستشفى أورام أطفال سنهور وتضرر الالاف من المواطنين بمحافظة البحيرة من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية من خلال مستشفى دمنهور التعليمي ،وعدم الانتهاء من فتح وتجهيز مستشفى أوارم الأطفال بدمنهور مركز دمنهور رغم خلو محافظة البحيرة من مستشفى أورام أطفال ، وعدم اتخاذ أي إجراءات تقنين وضع العاملين بمستشفى دمنهور التعليمي بكافة وحدات وإدارات المستشفى.

كما تشمل المناقشات الطلبات المقدمة من النائب محمد زين الدين بشأن تدني خدمة العلاج بالتأمين الصحي بمدينة أدكو بمحافظة البحيرة ، والعجز الشديد في الأطباء بمستشفى أدكو بمحافظة البحيرة ،النائبة فايزة عبد العظيم، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية لقانة مركز شبرا خيتت بمحافظة البحيرة إلي مستشفى تخصصي للأطفال، تحويل الوحدة الصحية بالتوفيقة ايتاى البارود البحيرة إلي مركز للطوارئ، البدء في إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزي بمحافظة البحيرة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يهدف إلى مد جسور التواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية للوقوف على التحديات الراهنة في المنظومة الصحية، موضحا أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة وجهات النظر والردود الحكومية على طلبات الإحاطة، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.