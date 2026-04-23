الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الإمارات وسوريا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف عملياتها التشغيلية بين الدوحة ووجهات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الرحلات اليومية إلى الإمارات العربية المتحدة وسوريا.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية في بيان، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء القطرية"قنا"، أنها ستستأنف اعتبارا من اليوم رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة، على أن تعيد تشغيل الرحلات الجوية اليومية إلى دمشق ابتداء من 1 مايو المقبل.

وأوضح البيان أن هذه الاستئنافات تأتي ضمن جهود الخطوط الجوية القطرية الرامية إلى استعادة جداول رحلاتها الجوية العالمية بشكل تدريجي، وعقب ما ورد في إعلانها منتصف أبريل الجاري، حول توسيع نطاق رحلاتها الجوية اعتبارا من 16 يونيو 2026 ليصل إلى أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين لزيارة موقعها الإلكتروني أو تطبيقها والتأكد من تحديث بيانات التواصل.