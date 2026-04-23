الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

سيدة تستغيث: "اتسرقت ومش قادرة أدخل بيتي"

إسراء عبدالمطلب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لسيدة تستغيث فيه بعد تعرضها لواقعة اقتحام داخل شقتها، مؤكدة أنها تعرضت للسرقة والتهديد، وسرقة ذهبها و 300 ألف جنيه وهاتفها المحمول الأيفون، في حادثة أثارت حالة من الجدل والتفاعل الواسع بين المستخدمين، وسط مطالبات بسرعة كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلفية الواقعة

بدأت القصة بعد انتشار فيديو تظهر فيه سيدة في حالة انهيار، تقول فيه إنها لم تعد قادرة على دخول منزلها بعد أن تعرضت، بحسب روايتها، لعملية اقتحام وسرقة داخل شقتها، إلى جانب تعرضها لتهديدات من أشخاص لم تحدد هويتهم. وأشارت في الفيديو إلى أنها لجأت إلى الاستغاثة بعد فقدانها السيطرة على الوضع وخوفها من تصاعد الأحداث.

وأوضحت السيدة في المقطع المتداول أنها فوجئت بتغيرات داخل منزلها، وأنها تعرضت لضرر نفسي كبير نتيجة ما حدث، مؤكدة أنها تطالب بحقها واستعادة أمانها داخل مسكنها.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

أثار الفيديو حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين متعاطفين مع السيدة ومطالبين بضرورة تدخل الجهات الأمنية بشكل عاجل للتحقيق في الواقعة، وبين من طالبوا بضرورة التحقق من صحة التفاصيل قبل إصدار الأحكام أو تداول المعلومات.

كما دعا عدد من المستخدمين إلى ضرورة احترام خصوصية الواقعة وعدم الانسياق وراء الشائعات، إلى حين صدور بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث.

خلفية قانونية وأمنية

في مثل هذه الحالات، تتعامل الأجهزة الأمنية عادة مع البلاغات المتعلقة بالسرقة أو التهديدات عبر فحص الشكاوى الرسمية والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة إن وجدت، للوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتؤكد القوانين المصرية على تجريم اقتحام المنازل والتهديد والسرقة، مع توقيع عقوبات مشددة في حال ثبوت الواقعة، بما يضمن حماية أمن الأفراد وممتلكاتهم.

قراءة في المشهد

تعكس هذه الواقعة المتداولة على مواقع التواصل حجم التأثير الذي باتت تتركه الفيديوهات الفردية في إثارة الرأي العام، خاصة عندما تتعلق بوقائع أمنية أو إنسانية. ومع ذلك، يبقى الحسم النهائي مرتبطًا بالتحقيقات الرسمية التي وحدها يمكنها تحديد حقيقة ما حدث بعيدًا عن التفاعل الرقمي والانطباعات الأولية.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تحركًا من الجهات المختصة في حال تم تقديم بلاغ رسمي، بهدف كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

الأوقاف تنفذ ٣٢٩١ درسًا منهجيًا و٢٠٣٦ منبرًا ثابتًا و٢٠٨٨٠ برنامجًا تثقيفيًا للطفل

البحوث الإسلاميَّة يختتم الأسبوع الدعوي الـ21 في جامعة المنصورة

البحوث الإسلاميَّة يختتم الأسبوع الدعوي الـ21 في جامعة المنصورة

صلاة الجمعة

حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة.. الإفتاء توضح

بالصور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد