تحرير 11 محضرًا تموينيًا خلال حملة موسعة بالوادي الجديد

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى رجب، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، استمرار الحملات التموينية على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

حملة موسعة على عدد من المحلات التجارية

وشنت إدارة تموين الفرافرة بمشاركة الوحدة المحلية لمدينة الفرافرة وهيئة سلامة الغذاء، حيث استهدفت الحملة عددا من الأنشطة التجارية المختلفة.

وأسفرت عن تحرير 11 محضرا ومخالفة شملت عدم إعلان الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، انتهاء صلاحية، بيع بسعر مرتفع عن السعر الجبري.

وقالت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد إن إدارة بلاط استهدفت عددا من الأنشطة التجارية المختلفة أسفرت عن ضبط عدد 7 محاضر شملت نقص وزن الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين، ومزاولة مهنة دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.