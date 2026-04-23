الإسكان تتابع مشروعاتها في بورسعيد وتناقش معدلات التنفيذ والتوسع العمراني
محافظ القاهرة وسفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة يتفقدان سوق العتبة
بعد انتكاسة الفشل التنفسي.. نادية مصطفى تكشف حالة هاني شاكر الصحية
فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن
رئيس الوزراء: لدينا آلاف المصانع يعمل بها مئات الآلاف من الشباب.. وندعم القطاع العقاري
تكريم ورعاية.. ضم متفوقي «دولة التلاوة» لمبادرة «100 حلم للمستقبل» بدعم الأوقاف والعاصمة الإدارية
الحكومة تبدأ حصر المصانع المتعثرة ووضع خطة لإعادتها للإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي
نادية مصطفى تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هاني شاكر وتهاجم الشائعات
صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية
جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض صنع في دمياط للأثاث بالقاهرة بمشاركة 80 مشروعاً
مصر توقع اتفاق توريد خام الفوسفات مع شركة صينية لتشغيل مجمع أسمدة بالعين السخنة
خالد الجندي: الزواج العرفي تدليس.. واللي يعمله في السر مش اسمه جواز.. فيديو
جامعة الوادي الجديد تناقش تطوير لوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

منصور ابوالعلمين

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الوادي الجديد اجتماعه الدوري رقم (82)، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، بإشراف الدكتور أحمد فاروق الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

استهلّ المجلس أعماله باستعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتطوير اللوائح الداخلية لقطاع الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في ضوء اللوائح الاسترشادية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مع الاهتمام بقطاع الدراسات التربوية والإنسانية.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثقافية والعلمية، حيث تم عرض مشاركات بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرات والدورات التدريبية


وتناول المجلس كذلك عددًا من الموضوعات الأكاديمية الخاصة بطلاب الدراسات العليا، والتي شملت مدّ القيد، وإلغاء القيد، والتجميد المؤقت، فضلًا عن مناقشة مواعيد بدء الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026.

وقد تقرر بدء الامتحانات بكلية الزراعة (الدكتوراه – الماجستير البحثي – الماجستير المهني – التكميلي) اعتبارًا من الخميس  21 مايو 2026، بكليتي العلوم والطب البيطري اعتبارًا من الأحد 17 مايو 2026.

وفي سياقٍ متصل، ناقش المجلس استحداث مسارات «المسار السريع» (Fast Track) لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، كما تم اعتماد تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الوادي الجديد، ومناقشة التعديلات المقترحة من قِبل أعضائها. ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة الدراسات العليا، ودعم البحث العلمي.

يأتي انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء ببرامج الدراسات العليا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة التعليم الجامعي، وتعزيز الابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع المحلي وخطط التنمية المستدامة.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

العاصمة الجديدة

العاصمة الجديدة بالأرقام.. إنجازات متسارعة ترسم ملامح مدينة المستقبل في مصر

رئيس مصلحة الجمارك

الجمارك تحبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من المبيدات الزراعية الحشرية بـ11 مليون جنيه

سعر الذهب

نزل 45 جنيها.. الذهب يتراجع إلى 6990 جنيها في أول تعاملات مسائية

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد