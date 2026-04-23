جامعة الوادي الجديد تناقش تطوير لوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الوادي الجديد اجتماعه الدوري رقم (82)، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، بإشراف الدكتور أحمد فاروق الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

استهلّ المجلس أعماله باستعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتطوير اللوائح الداخلية لقطاع الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في ضوء اللوائح الاسترشادية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مع الاهتمام بقطاع الدراسات التربوية والإنسانية.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثقافية والعلمية، حيث تم عرض مشاركات بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرات والدورات التدريبية



وتناول المجلس كذلك عددًا من الموضوعات الأكاديمية الخاصة بطلاب الدراسات العليا، والتي شملت مدّ القيد، وإلغاء القيد، والتجميد المؤقت، فضلًا عن مناقشة مواعيد بدء الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026.

وقد تقرر بدء الامتحانات بكلية الزراعة (الدكتوراه – الماجستير البحثي – الماجستير المهني – التكميلي) اعتبارًا من الخميس 21 مايو 2026، بكليتي العلوم والطب البيطري اعتبارًا من الأحد 17 مايو 2026.

وفي سياقٍ متصل، ناقش المجلس استحداث مسارات «المسار السريع» (Fast Track) لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، كما تم اعتماد تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الوادي الجديد، ومناقشة التعديلات المقترحة من قِبل أعضائها. ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة الدراسات العليا، ودعم البحث العلمي.

يأتي انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء ببرامج الدراسات العليا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة التعليم الجامعي، وتعزيز الابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع المحلي وخطط التنمية المستدامة.