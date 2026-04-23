نجلاء العسيلي: ذكرى تحرير سيناء رسالة قوة بأن الدولة تحمي وتبني

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا خالدًا لعظمة الإرادة المصرية، ودليلًا حيًا على قدرة الدولة على استرداد حقوقها وحماية أراضيها، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجسد حالة فريدة من التلاحم بين الشعب ومؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة.

وأوضحت “العسيلي” في بيان لها اليوم، أن إحياء هذه الذكرى يأتي في ظل تحديات إقليمية معقدة وظروف دولية متغيرة، ما يفرض ضرورة التمسك بالدروس المستفادة من التاريخ، وعلى رأسها أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية، بل أيضًا بقدرتها على تحقيق الاستقرار الداخلي وإدارة الأزمات بحكمة واتزان.

وأضافت العسيلي أن تجربة تحرير سيناء قدمت نموذجًا متكاملًا في الجمع بين الحسم العسكري والتحرك الدبلوماسي الواعي، وهو النهج الذي تلتزم به الدولة المصرية حاليًا في سياستها الخارجية، من خلال تبني مقاربات متوازنة تسعى إلى تهدئة الصراعات ودعم الحلول السياسية بما يحفظ الأمن القومي المصري والعربي.

وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت في سيناء خلال السنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو استعادة الاستقرار، تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة الملف الأمني، مؤكدة أن الدولة نجحت في فرض واقع جديد قائم على تحقيق الأمن بالتوازي مع دفع عجلة التنمية.

وشددت على أن ما تشهده سيناء من مشروعات تنموية كبرى يعكس إدراك الدولة لأهمية التنمية كأداة أساسية لترسيخ الاستقرار، لافتة إلى أن تحويل سيناء إلى منطقة جذب استثماري ومركز اقتصادي متكامل يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في توقيت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة، ما يجعل من تنمية سيناء ركيزة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتحقيق التنوع والاستدامة.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على مكتسبات تحرير سيناء لا يقتصر على حماية الأرض فقط، بل يمتد ليشمل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، داعية إلى استمرار تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لضمان تحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.