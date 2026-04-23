أكرم حسني يستعد لعرض «ماتصغروناش» على مسرح تياترو أركان

يستعد الفنان أكرم حسنى لانطلاقة أحدث أعماله المسرحية باسم "ماتصغروناش" ، والذى من المقرر أن تنطلق خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2026 على مسرح تياترو أركان.



وأعلن أكرم حسني عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام عن عرض مسرحية«ماتصغروناش» خلال أول أيام عيد الأضحى، معلقا: « جمهورنا الغالي، مسرحية «ماتصغروناش» من 27 لـ 30 مايو علي مسرح تياترو أركان.

مسرحية «ماتصغروناش»

وتدور أحداث مسرحية «ماتصغروناش» في إطار تشويقي وتتحدث عن عائلة تعاني من خلل جيني نادر يجعل أفرادها يولدون بملامح الشيخوخة ويموتون وهم أطفال.

أبطال مسرحية ماتصغروناش

ويشارك فى بطولة مسرحية «ماتصغروناش» بجانب أكرم حسني عدد كبير من النجوم ، ابرزهم: الفنانة آية سماحة، والفنان بيومي فؤاد، والفنان حمدي الميرغني، وغيرهم.

مسلسل الكابتن

وكان أكرم حسني قد قدم في موسم رمضان 2025 مسلسل الكابتن الذي يتكون من 15 حلقة.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

