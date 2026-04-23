الاثنين.. الشيوخ يناقش تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

يناقش مجلس الشيوخ، الاثنين 27 أبريل، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، الأحد 26 أبريل، طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، وآليات تطوير مراكز الشباب، إلى جانب تقييم نتائج مشاركة مصر في الدورة الأولمبية الأخيرة والاستعداد لأولمبياد 2028 .

تقارير اقتصادية أمام الشيوخ.. مطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الضريبية وزيادة العملات المعدنية



يستعرض المجلس تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مقترحات تتعلق بإعادة النظر في آليات تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي، فضلًا عن مقترحات لطرح كميات كافية من العملات المعدنية بالسوق .

خطة لمواجهة البطالة وتنمية شمال سيناء على أجندة المجلس



يناقش الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن وضع خطة عاجلة للحد من البطالة ودعم فرص العمل للشباب بمدينة العريش، بالإضافة إلى تقارير حول توصيل التيار الكهربائي للتجمعات في بئر العبد .

مشروعات بنية تحتية وخدمية قيد البحث.. طرق وكباري وتطوير ميادين

تشمل المناقشات عددًا من المقترحات الخاصة بإنشاء كباري، وتطوير الطرق، وازدواج خطوط السكك الحديدية، وتجميل الميادين، إلى جانب تحسين البنية التحتية في عدد من المحافظات .

دعم قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات الشيوخ



يتناول المجلس مقترحات تتعلق بتحسين خدمات الاتصالات، وضبط أسعار باقات الإنترنت، وإطلاق مشروع نادي الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد خريطة وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية .

ملفات الزراعة والأسعار على الطاولة.. تحركات لضبط سوق الدواجن



يناقش الشيوخ عددًا من المقترحات المرتبطة بالقطاع الزراعي، من بينها ضبط سوق الدواجن، وتطوير آليات تمويل الإنتاج الزراعي، وإنشاء فروع للبنك الزراعي .

تنظيم المحتوى الرقمي والإعلانات الصحية ضمن مناقشات اللجان المشتركة

تشمل الجلسة مناقشة مقترحات لتنظيم المحتوى المحلي على منصات البث الرقمي، ووضع ضوابط لإعلانات شركات مكافحة الحشرات بما يضمن الرقابة الصحية .