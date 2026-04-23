لمدة يومين.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر
موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول
مصرع شخصين وإصابة آخر في اشتعال سيارة على طريق الإسماعيلية السويس
ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات
51.9 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
مصطفى بكري: أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار.. ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي| أخبار التوك شو
قد ساعتك الآن لـ 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا
التأمينات تستعد لصرف معاشات مايو وتؤكد تطوير السيستم لا يعوق عملية الصرف
قضية تهريب تمويني كبرى بسوهاج.. ضبط 172 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالعسيرات
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
رغم الدمار.. محمد موسى يؤكد: الأمل لا يموت في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اتصالات: السيادة الرقمية مفتاح حماية بيانات الأفراد والدول في عصر التكنولوجيا

أسامة كمال
أسامة كمال
رحمة سمير

قال المهندس أحمد عبد اللطيف، خبير البنية التحتية الرقمية واستشاري الاتصالات الدولية، إن مفهوم “السيادة الرقمية” يرتبط بشكل مباشر بحق الأفراد والدول في التحكم ببياناتهم، باعتباره امتدادًا طبيعيًا لمفهوم السيادة التقليدية القائم على حق تقرير المصير.

وأوضح “عبد اللطيف” خلال برنامج مساء DMC أن السيادة في أبسط تعريفاتها تعني قدرة الدولة أو الفرد على اتخاذ قراراته بحرية فيما يتعلق بموارده، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم انتقل إلى العالم الرقمي ليشمل البيانات والمعلومات التي أصبحت تمثل موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية.

وأضاف أن السيادة الرقمية على مستوى الأفراد تعني حق المواطن في معرفة كيفية استخدام بياناته الشخصية، مثل المعلومات الصحية أو أرقام الهواتف، والاطلاع على سياسات حماية البيانات لدى الجهات المختلفة، مؤكدًا أن غياب هذا التحكم يؤدي إلى مشكلات يومية مثل تلقي مكالمات تسويقية غير مرغوب فيها.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر يظهر على مستوى الدول، حيث تعتمد العديد من الخدمات الرقمية، مثل منصات التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية، على بنى تحتية خارج الحدود، ما يحد من قدرة الدول على فرض رقابتها أو تطبيق قوانينها على هذه البيانات.

وتابع أن تحقيق السيادة الرقمية لا يعني فرض السيطرة الكاملة، بل إنشاء أطر تنظيمية تحمي البيانات من سوء الاستخدام، مع الحفاظ على قدر من الانفتاح والتدفق الحر للمعلومات.

وأكد عبد اللطيف أن البيئة التشريعية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا التوازن، من خلال قوانين مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر مع ضمان إتاحة المعلومات بشكل مسؤول.

واختتم بأن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق معادلة دقيقة بين حماية خصوصية الأفراد وضمان حرية تداول المعلومات، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم الرقمي.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

وزير التعليم

برامج تدريبية علاجية.. قرار عاجل من التعليم لطلاب الابتدائي بعد انتهاء الدراسة

الطاقة

خبير رقمي : مراكز البيانات أصبحت أمن قومي

النقاب

محامية بالنقض: النقاب يجب أن يخضع لضوابط لا منع مطلق

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

المزيد

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد