إيمان يوسف: أرفض الأدوار الجريئة وأبحث عن الشخصيات المركبة
تحذيرات من شبورة صباحية على الطرق السريعة وأمطار رعدية مساءً في أقصى غرب البلاد
ما اتغيرش .. عيار 18 يسجل 5980 جنيهًا | اليوم
حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم والدروس بدون إذن.. الإفتاء تجيب
ترامب يعيد تصنيف القنب الطبي.. إخراجه من قائمة أخطر المخدرات في أمريكا
خبيرة دولية: مؤتمر لندن يسعى لإعادة فتح مضيق هرمز.. والمهمة صعبة ومعقدة
7977 جنيها .. آخر سعر لأغلى عيار ذهب في الصاغة اليوم
أفضل الأعمال وأرجاها للقبول عند الله في الأشهر الحرم.. اغتنم ما ينفعك
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا وأمطار على هذه المناطق
صنع تاريخ كرة القدم في المنطقة.. الأهلي يحتفل بمرور 119 عاما على تأسيسه
مدير فندق هولندي: عملت مع الموساد 15 عاما ضد البرنامج النووي الإيراني
مواعيد وأسعار قطار تالجو الجمعة 24 أبريل 2026 بعد التوقيت الصيفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر ترسّخ معادلة جديدة : استقرار الإقليم مفتاح أمن أوروبا

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن مصر استطاعت خلال القمة ترسيخ رؤية متوازنة تقوم على الربط الوثيق بين استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة لم تعد مجرد طرح نظري، بل دعمتها تطورات الواقع.

 دقة الرؤية المصرية

وأوضح مهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بأوروبا نتيجة التوترات في مضيق هرمز تعكس بوضوح دقة الرؤية المصرية، التي تنطلق من مبادئ راسخة في القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ الأمن الجماعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

رفض التدخل في الشؤون الداخلية 

وأضاف أن مصر قدمت طرحًا قانونيًا متكاملًا يؤكد أن الحلول الإقليمية تكون أكثر شرعية وفاعلية عندما تنبع من داخل المنطقة، بدلًا من فرضها من أطراف خارجية، لافتًا إلى أن القانون الدولي يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويعده انتهاكًا صريحًا لسيادتها.

وأشار إلى أن أي شراكة حقيقية يجب أن تقوم على التشاور الكامل واحترام إرادة الدول، إلى جانب الالتزام بمبدأ حسن النية وفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مؤكدًا أن مصر نجحت في تحويل القمة إلى منصة حوار متكافئ بدلًا من كونها أداة لفرض رؤى أحادية.

كما شدد على ضرورة ألا ترتبط المساعدات المالية الأوروبية لدول المتوسط بأي شروط سياسية، معتبرًا أن ربط الدعم بأجندات محددة يمثل مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وهو ما ترفضه مصر، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان.

واختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على تمسك مصر بموقفها القائم على احترام القانون الدولي ورفض أي حلول تنتقص من حقوق الشعوب، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار الحقيقي يتطلب شراكات عادلة ومتوازنة، بعيدة عن الضغوط أو الإملاءات.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

سعر الدولار

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

خدمات الدفع الإلكتروني

بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM

لميس

بحبك يا لميس .. وصلة كلام حلو بين محمود سعد والإعلامية الشهيرة

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

أسامة كمال

طلب عاجل لوزير التعليم لحل أزمة طلاب زراعة القوقعة بامتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم

برامج تدريبية علاجية.. قرار عاجل من التعليم لطلاب الابتدائي بعد انتهاء الدراسة

الطاقة

خبير رقمي : مراكز البيانات أصبحت أمن قومي

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد