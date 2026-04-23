اشتباك في البنتاجون.. ترامب يفجر مفاجأة بشأن وزير البحرية الأمريكي السابق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن وزير البحرية السابق جون فيلان دخل في خلافات مع آخرين في البنتاجون، مُقدماً بذلك معلومات جديدة حول إقالته التي تأتي في وقت تُنفذ فيه البحرية الأمريكية حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وأوضح ترامب في المكتب البيضاوي، في إشارة إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث: "إنه رجلٌ كفؤٌ للغاية. لقد أعجبتُ به كثيراً، لكن كانت لديه بعض الخلافات، ليس بالضرورة مع بيت، بل مع آخرين".

وأضاف ترامب عن فيلان: "إنه شخصٌ حازمٌ، وكانت لديه بعض الخلافات مع آخرين، معظمها يتعلق ببناء وشراء سفن جديدة"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال الرئيس ترامب: "أعتقد أنه كان سيتوافق معي بشكل ممتاز. لم أتعامل معه كثيراً"، قبل أن يُضيف: "خاصةً في الجيش، يجب أن تكون العلاقات جيدة".

وأفادت ستة مصادر مُطلعة لشبكة CNN أن فيلان أُقيل يوم الأربعاء وسط توترات مع هيجسيث، لا سيما بشأن إصلاحات بناء السفن وعلاقته الوثيقة بترامب.

في وقت سابق من يوم الخميس، أشاد ترامب بفيلان على منصة "تروث سوشيال" وقال إنه يرغب في عودته إلى الإدارة في وقت ما.