ميلوني : استبدال الكتيبة الإيطالية باليونيفيل تمثالا للمسيح حطمه جندي إسرائيلي رسالة للأمل

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باستبدال القوات الإيطالية المشاركة في قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" تمثالا للسيد المسيح دمره جندي إسرائيلي بجنوب لبنان.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا – في بيان صادر اليوم الخميس– أن صور تسليم التمثال إلى القرية ووضعه في نفس المكان الذي دمره فيه جندي إسرائيلي قبل أيام، تبعث الدفء في القلوب، وتمثل رسالة قوية للأمل والحوار والسلام.

وأعربت عن شكرها لقائد وجميع أفراد الوحدة الإيطالية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" على قرار التبرع بنصب التمثال الجديد لقرية دبل اللبنانية.

وأثارت صورة لجندي إسرائيلي وهو يخرب التمثال بفأس إدانة دولية واسعة النطاق.