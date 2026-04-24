قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحقيق أمريكي بسبب اتهامات بتمييز ضد طلاب يهود ونشاطات مؤيدة لفلسطين
ترامب يهدد بريطانيا برسوم جمركية كبيرة بسبب الضرائب على شركات تكنولوجية أمريكية
البنتاجون: الحرب في إيران استهلكت صواريخ وذخائر بـ 10.4 مليار دولار
إيمان يوسف: أرفض الأدوار الجريئة وأبحث عن الشخصيات المركبة
تحذيرات من شبورة صباحية على الطرق السريعة وأمطار رعدية مساءً في أقصى غرب البلاد
ما اتغيرش .. عيار 18 يسجل 5980 جنيهًا | اليوم
حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم والدروس بدون إذن.. الإفتاء تجيب
ترامب يعيد تصنيف القنب الطبي.. إخراجه من قائمة أخطر المخدرات في أمريكا
خبيرة دولية: مؤتمر لندن يسعى لإعادة فتح مضيق هرمز.. والمهمة صعبة ومعقدة
7977 جنيها .. آخر سعر لأغلى عيار ذهب في الصاغة اليوم
أفضل الأعمال وأرجاها للقبول عند الله في الأشهر الحرم.. اغتنم ما ينفعك
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا وأمطار على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
توك شو

خبير استراتيجي: 25 أبريل رمز استعادة الكرامة وتجسيد قوة مصر في استرداد سيناء

سيناء
رحمة سمير

أكد اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقًا، أن يوم 25 أبريل لا يُعد مجرد ذكرى تاريخية، بل يمثل نموذجًا ورمزًا لاستعادة الكرامة الوطنية وسيادة الدولة المصرية على كامل أراضيها، وعلى رأسها سيناء.

وأوضح إبراهيم عثمان هلال، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هذا اليوم يجسد لدى المصريين قيمة التضحية، ويؤكد أن استعادة الأرض تبدأ بالقوة، مشيرًا إلى أن نموذج تحرير سيناء كان نموذجًا مركبًا بدأ بالقوة العسكرية، ثم فتح المسارات السياسية، وصولًا إلى المسار القانوني الذي انتهى باستعادة الأرض كاملة.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن 25 أبريل يمثل تحولًا مهمًا من مرحلة الحروب إلى مرحلة السلام، ويعكس عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة المصرية مفادها أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، وأن عقيدتها تقوم على «النصر أو الشهادة» في سبيل استعادة الحقوق وعدم التفريط في أي شبر من أرض الوطن.

وشدد إبراهيم عثمان هلال، على أن الشعب المصري أصبح مسؤولًا أيضًا عن حماية أرضه واستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الاحتفال بتحرير سيناء لا يكتمل إلا من خلال تعميرها وتنميتها باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي، ولفت إلى أن شبه جزيرة سيناء تتمتع بأهمية تاريخية وجغرافية فريدة منذ العصور القديمة، نظرًا لكونها تتحكم في شرايين التجارة العالمية، وتمثل مفتاحًا رئيسيًا للأمن القومي المصري، ما يجعل الحفاظ عليها وتنميتها أولوية استراتيجية دائمة للدولة المصرية.

الخبير الاستراتيجي الكرامة حديث القاهرة زووم سيناء

ترشيحاتنا

