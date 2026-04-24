الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مجد عيد يحضر عرض فيلم “كان ياما كان في غزة” بالقاهرة

محمد نبيل

يحضر الممثل الأردني مجد عيد عرض فيلمه “كان ياما كان في غزة” في مصر بعد أيام، وهو العرض الثاني في مصر، بعد عرضه العربي الأول ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فاز الفيلم بثلاث جوائز بمهرجان القاهرة، هي أفضل فيلم عربي طويل (بقيمة 10,000 دولار مقدمة من Watch It)، وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم مجد عيد، وجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج لعرب وطرزان ناصر، وذلك بعد مسيرة سينمائية مبهرة بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما.
 

بعدها عُرض الفيلم في أكثر من عشرين مهرجانًا، من بينها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان بروكسيل الدولي للأفلام، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، كما يشارك في مهرجان الدوحة السينمائي والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

“كان ياما كان في غزة” إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.
 

يضم الفيلم طاقمًا مميزًا من الممثلين، منهم نادر عبد الحي، رمزي مقدسي، ومجد عيد، ومدير التصوير كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. الفيلم من إخراج الإخوان ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند.

