Women In Motion Awards يكرم جوليان مور بمهرجان كان

أعلن كل من Kering ومهرجان كان السينمائي عن منح جائزة Women In Motion لعام 2026 للممثلة العالمية جوليان مور، فيما تذهب جائزة المواهب الصاعدة إلى المخرجة الإيطالية مارجريتا سبامبيناتو.



ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 17 مايو ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي.



وتعد جوليان مور واحدة من أبرز نجمات جيلها، حيث حصدت جوائز كبرى تشمل الأوسكار والإيمي والغولدن غلوب والبافتا. وقد تميّزت مسيرتها الفنية بقدرتها على تقديم أدوار مركّبة وعميقة، في أعمال بارزة مثل Still Alice وThe Hours وFar From Heaven.

ولا يقتصر تكريم مور على إنجازاتها الفنية، بل يمتد إلى دورها الفاعل في دعم قضايا المرأة وتعزيز التنوع في صناعة السينما، إلى جانب نشاطها الاجتماعي، خاصة في مكافحة العنف المسلح من خلال مبادرات مدنية مؤثرة.



ومن جانبها عبّرت مور عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أن «إتاحة الفرصة لأصوات نسائية متنوعة هو السبيل لبناء سينما أكثر انفتاحاً وتمثيلاً».

كما أشادت Iris Knobloch بمسيرة مور، معتبرة أنها أعادت تعريف دور المرأة القيادية في السينما، بينما وصفها Thierry Frémaux بأنها «إحدى أعظم ممثلات السينما المعاصرة».

وقد وقع الاختيار هذا العام على المخرجة الإيطالية مارجريتا سبامبيناتو عن فيلمها الأول Gioia Mia، الذي يعكس حساسية إنسانية عالية ورؤية بصرية شاعرية. وتدور أحداث الفيلم حول طفل يكتشف الحب والذاكرة خلال إقامة غير متوقعة في بلدة ساحلية بصقلية، في عمل يستكشف العلاقات الإنسانية والتاريخ الخفي.

وجاء اختيار سبامبيناتو من قبل المخرجة البرازيلية Marianna Brennand، الحائزة على الجائزة في 2025، والتي وصفت العمل بأنه «تحفة إنسانية تمزج بين الرقة وعمق المعالجة».



ويعكس تكريم جوليان مور ومنح الجائزة لمارجريتا سبامبيناتو هذا العام التزام المبادرة المستمر بدعم التنوع، وتعزيز حضور المرأة أمام الكاميرا وخلفها، والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر شمولاً للصناعة السينمائية العالمية.