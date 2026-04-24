إحباط محاولة تهريب 7 أطنان سولار بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أطنان مواد بترولية "سولار" محملة على سيارة تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بقنا.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قيام (شخصين- مقيمان بسوهاج)، بتجميع المواد البترولية "السولار" مُستخدمين سيارة نقل ، بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهما حال استقلالهما السيارة قيادة أحدهما "لا يحمل رخصة قيادة" مُحمل عليها (20 برميل و3 تنكات كبيرة الحجم بمواد بترولية "سولار" وزنت جميعها 7 طن) بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا.

وبمواجهتهما قررا بحيازتهما للمواد البترولية بمشاركة مالك السيارة (تم ضبطه) ، وتحصلهما على الكمية المضبوطة من خلال تجميعها من عدة محطات وقود بمختلف محافظات الوجه القبلى ، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.



