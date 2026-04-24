القبض على شخص يدير شبكة بث تليفزيوني للقنوات المشفرة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى ، والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة لاسلكياً بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بنطاق محافظة الغربية وبحوزته (الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – وحدة معالجة مركزية – عدد 3 محطات لتقوية الإشارة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





