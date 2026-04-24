بسبب الأجرة.. القبض على سائق تعدى على سيدة ببني سويق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة أجرة بتحصيل تعريفة ركوب أزيد من المقررة مقابل توصيل زوجته وحال قيامها بمعاتبته تعدى عليها لفظياً ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر)، وبسؤاله قرر أنه حال إستقلال زوجته ووالدتها سيارة "أجرة" قام قائدها بطلب تحصيل تعريفة ركوب أزيد من المقررة ولدى رفض زوجته قام بالتعدى عليها لفظياً.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية"- لا يحمل رخصة قيادة- مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





