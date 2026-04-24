خلافات على شقة.. سيدة تدعى تعدى شقيقها عليها بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات قيام أحد جيرانها بمحاولة إقتحام الشقة محل سكنها وإضرام النيران بها بالقاهرة والزعم بكونه من متعاطى المواد المخدرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بحدوث مشادة كلامية بين كلٍ من: طرف أول (الشاكية – مقيمة بدائرة القسم) ، طرف ثان ("شقيقها" عامل بمقهى - مقيم بذات العنوان) ، تعديا خلالها على بعضهما بالسب ، بسبب نزاع بينهما حول ملكية الشقة محل سكنهما ، وبتاريخ 22 الجارى قامت الشاكية بنشر المنشور على النحو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى ، وتم ضبط الطرفين ، وبمواجهة الشاكية بما أسفرت عنه التحريات بعدم تعرض شقيقها لها أو كونه من متعاطى المواد المخدرة إعترفت بإدعائها الكاذب نكاية فى شقيقها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





