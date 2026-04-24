الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخصين في قضاء مرجعيون جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2 بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم بلدة تولين في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع تابعة لـحزب الله في منطقتي خربة سلم وتولين جنوبي لبنان، في إطار التصعيد المستمر على الحدود بين الجانبين.

وقال الجيش، في بيان رسمي، إن الضربات استهدفت ما وصفه بـ“مواقع عسكرية” وبنى تحتية يستخدمها الحزب، دون أن يحدد طبيعة الأهداف بشكل دقيق أو حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الأمنية على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة تبادلًا متقطعًا لإطلاق النار منذ اندلاع المواجهات الإقليمية الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد.