تضامن الإسكندرية تفحص 56 تظلما لذوي الإعاقة الذهنية

ترأست الدكتورة هالة عبدالرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، اجتماع لجنة التظلمات الخاصة بذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الذهنية، وذلك في إطار مراجعة وفحص الطلبات المقدمة من الحالات المتظلمة.

وأوضحت «جودة» أن اللجنة بحثت 56 تظلمًا مقدمًا من حالات تعاني من إعاقات ذهنية، حيث جرى فحص الملفات بدقة متناهية لضمان تحقيق العدالة في تقييم الحالات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وفقًا للمعايير الطبية والاجتماعية المعتمدة.

وأشارت إلى أن اللجنة ضمت في تشكيلها كلًا من الدكتورة جيهان ثابت مدير القومسيون الطبي، والدكتورة سارة ميشيل استشاري الإعاقة الذهنية، وزينب عبدالكريم مدير إدارة التأهيل، بما يضمن تكامل الجوانب الطبية والفنية في عملية التقييم.

وفي سياق متصل، عقدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لقاءً مع أمل محمد الجمل، القائم بعمل مدير مركز “سيتي” للتدريب والدراسات في الإعاقة التابع لجمعية كاريتاس مصر، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وتناول اللقاء مناقشة خطة المركز لتنفيذ برنامج متخصص يستهدف دمج الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الإعاقات الذهنية، عبر آليات التدخل المبكر، وخدمات التأهيل، والدمج التعليمي، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية بمحافظة الإسكندرية وعدد من محافظات الصعيد.