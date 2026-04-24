الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه.. مشروع قانون جديد يغلط عقوبة التعدي على الوالدين

غلط مشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات التنمر أو التعدي على الوالدين في اطار حفظ حقوقهم ومنع الاعتداء عليهم.

وتقدم النائبة آية عبد الرحمن عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون جديد بتعديل قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبة التنمر والاعتداء على الوالدين.

تعديلات على قانون العقوبات

ونصت المادة الأولى على تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين، سواء كان ضربًا بسيطًا أو مبرحًا، من خلال إضافة حكم خاص إلى المادة (242) المتعلقة بالضرب غير الجسيم، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

حال عودة الابن لارتكاب الجريمة مرة أخرى، يُطبق الحكم الأول والثاني معًا، وتُفرض عليه غرامة قدرها مليون جنيه مصري، مع عدم الاعتداد بتنازل الوالدين في هذه الحالة، على أن يتم تنفيذ الحكم وجوبًا في المرة الثانية.