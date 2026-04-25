الثانية مصريا والأولى حكوميا .. تجارة عين شمس تحقق إنجازا بتصنيف Eduniversal

حسام الفقي


حققت كلية التجارة جامعة عين شمس إنجازًا أكاديميًا جديدًا، بعدما تصدّرت الكليات المصرية ضمن فئة 3 Palmes of Excellence في تصنيف وكالة Eduniversal العالمية لكليات إدارة الأعمال لعام 2025، لتؤكد مكانتها كإحدى أبرز كليات الأعمال الحكومية في مصر ذات التأثير الإقليمي والحضور الدولي.

ويُمنح تصنيف الثلاثة Palmes للكليات التي تتمتع بمستوى متميز من الجودة الأكاديمية والانتشار الدولي، ويعكس قدرة المؤسسة على تقديم برامج تعليمية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وفقًا لمعايير التصنيف التي تعتمد على السمعة الأكاديمية، والتأثير الإقليمي، وتصويت عمداء كليات إدارة الأعمال حول العالم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن هذا التقدم يعكس جهودها المستمرة في تطوير العملية التعليمية، من خلال تحديث المناهج الدراسية، والتوسع في البرامج البينية، وتعزيز مهارات الطلاب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع التحولات العالمية في تعليم إدارة الأعمال.

وأضاف محرم، أن الكلية تعمل على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتدويل، من خلال إدخال أساليب التعليم الحديثة، وتوسيع الشراكات الأكاديمية، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، متابعا: يعكس هذا التصنيف أيضًا المكانة المتقدمة التي تحتلها كلية التجارة بجامعة عين شمس بين نظيراتها، حيث جاءت في المركز الأول على مستوى مصر ضمن هذه الفئة، وهو ما يعزز دورها الريادي في دعم منظومة التعليم العالي وتخريج أجيال من المتخصصين في مجالات الإدارة والاقتصاد والمحاسبة.


وأوضح عميد الكلية أن الكلية أطلقت أربعة برامج أكاديمية جديدة تشمل: العلوم المصرفية، وتكنولوجيا الأعمال، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الرقمي، وذلك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للتعامل مع التخصصات الحديثة في مجالات الإدارة والاقتصاد والمال والأعمال، مشيرا إلى أن الكلية اتخذت خطوات استباقية لتحديث لوائحها الدراسية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الكلية تتبنى توجهًا استراتيجيًا طموحًا يهدف إلى رفع تصنيفها البحثي والعلمي، وزيادة نشر أبحاثها في المجلات الدولية، وتأهيلها للانضمام إلى قواعد البيانات العالمية مثل Scopus، بما يدعم مكانتها الأكاديمية ويعزز حضورها في التصنيفات الدولية.

التصنيف أبرز دور كلية التجارة بجامعة جامعة عين شمس في دعم التعليم المرتبط بسوق العمل، من خلال تعزيز البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتوسيع شراكاتها مع مؤسسات القطاع المصرفي والمحاسبي، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون مهارات تطبيقية قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما سلط الضوء على مساهمة الكلية في ربط التعليم الجامعي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي.

كما أبرز التصنيف أيضًا دور الكلية في تعزيز التعليم العملي والتطبيقي من خلال التدريب الميداني، والأنشطة المهنية، والمشروعات البحثية، إلى جانب الاستفادة من شبكة خريجيها الواسعة في دعم فرص التوظيف والتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما يعكس مكانتها كمؤسسة تعليمية ذات تأثير مباشر في إعداد كوادر مؤهلة للمجالات المالية والإدارية والمصرفية.

يعتمد تصنيف Eduniversal لكليات إدارة الأعمال على منهجية متكاملة تجمع بين السمعة الدولية والتأثير الإقليمي والتميز الأكاديمي، حيث تقوم لجنة علمية دولية تضم 9 خبراء يمثلون مناطق جغرافية مختلفة بتقييم أكثر من 1030 مؤسسة في نحو 154 دولة سنويًا. ويستند التصنيف إلى نظام «نخيل التميز» (Palmes of Excellence)، الذي يعكس مدى الحضور الدولي للمؤسسة ومستوى تدويلها، إلى جانب استطلاع رأي واسع يشمل عمداء ومديري كليات إدارة الأعمال حول العالم، ما يضمن تقييمًا قائمًا على خبرات أكاديمية حقيقية وتمثيلًا عادلًا لمستويات التميز المختلفة.


وفيما يتعلق بتصنيف برامج الماجستير وإدارة الأعمال، يعتمد Eduniversal على معايير متعددة تهدف إلى مساعدة الطلاب في اختيار أفضل البرامج عالميًا، حيث يتم تقييم البرامج عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية، تشمل السمعة الأكاديمية في سوق العمل، ومتوسط رواتب الخريجين بعد التخرج كمؤشر على العائد المهني، بالإضافة إلى مستوى رضا الطلاب عن جودة الدراسة والمحتوى التعليمي. وتوفر هذه المنهجية رؤية متوازنة وموثوقة، تجعل من تصنيف Eduniversal أحد أهم المراجع الدولية في تقييم جودة التعليم في مجال إدارة الأعمال على مستوى الدراسات العليا.

القولون العصبي
