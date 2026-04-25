ثروت النصيري: الجميع تأثر بعد نكسة 67 وحولنا الهزيمة لانتصار بـ 73

أكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أن الجميع تأثر بعد نكسة 67، وأن الجندي كان يعاني من مشكلات في الشارع بسبب قرار الانسحاب.



وأوضح أنه تم إصدار تعليمات لهم بعدم ارتداء الملابس العسكرية عقب نكسة 67، وذلك بسبب المشكلات التي كانت تحدث في الشارع، كما أشار إلى قصة شهيرة عن أحد سائقي سيارات النقل الذي رفض التحرك بسيارته لوجود جندي يرتدي الزي العسكري.



وأضاف، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الأهالي كانوا غاضبين بسبب أحداث 67، وأن الجميع عانى من حالة إحباط بعد الحرب.

تحقيق النصر واستعادة الأرض



ولفت إلى أن الجنود تماسكوا، وتمت إعادة بناء الجيش من جديد، وكان الهدف المشترك هو استعادة الأرض، وبالفعل، أعيد تنظيم الصفوف، وعاد الجيش أقوى، وتم تحقيق النصر واستعادة الأرض في حرب 73.