متحف المجوهرات الملكية يحتفل بـ اليوم العالمي للفن

نظم متحف المجوهرات الملكية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفن،لاستقبال الفنانين والهواة والمبدعين في تجربة فنية ثرية ومُلهمة .

أوضحت إدارة متحف المجوهرات الملكية، أن الفعالية تضمنت ندوة فنية بعنوان:

“الثقافة الفنية وأثرها في نهضة المجتمع”، قدمها الدكتور محمد عبد السلام، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.



أشارت إدارة المتحف، إلى تنظيم ورشة للرسم الحر بعنوان "فنان في القصر"،

ضمن فعاليات الاحتفالية، حيث أبدع المشاركون في تقديم أعمال فنية مستوحاة من مقتنيات المتحف الساحرة.

يذكر أن متحف المجوهرات الملكية قصرا مملوكا لزينب هانم فهمي وبدأ بناؤه في عام 1919 في منطقة زيزينيا، ثم أكملت أبنتها بنائه الأميرة فاطمة الزهراء أحدى أحفاد محمد علي باشا والي مصر، وأقامت في القصر عام 1923.

يعرض المتحف الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع القاعات القصر الرائعة عاكسًا أسلوب حياتها الفخم؛ فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يتم عرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر.