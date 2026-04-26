مانشستر يونايتد يضع تشواميني هدفًا رئيسيًا رغم تمسك ريال مدريد

تعمل إدارة مانشستر يونايتد على وضع خطة قوية لتدعيم خط الوسط خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي النادي لإعادة بناء الفريق بشكل شامل استعدادًا للموسم الجديد.

ويُخطط النادي لإجراء تغييرات كبيرة في وسط الملعب، خاصة مع اقتراب رحيل كاسيميرو واحتمال رحيل مانويل أوجارتي، ما دفع الإدارة للبحث عن بدائل على أعلى مستوى.

وتضم قائمة اهتمامات اليونايتد عددًا من الأسماء الأوروبية البارزة، أبرزهم آدم وارتون، إليوت أندرسون، كارلوس باليبا وساندرو تونالي، قبل أن يتصدر الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد المشهد كأحد أهم الأهداف.

ورغم الإعجاب الكبير بإمكانياته، فإن إدارة مانشستر يونايتد تدرك صعوبة التعاقد معه، في ظل عقده الممتد مع النادي الإسباني حتى 2028 وارتفاع قيمته السوقية بشكل كبير.

وفي السياق نفسه، شدد أسطورة النادي نيكي بات على أهمية تدعيم وسط الملعب بأكثر من صفقة، معتبرًا أن تشواميني سيكون إضافة قوية إذا نجح النادي في ضمه.

لكن الصحفي فابريزيو رومانو أكد أن ريال مدريد لا يفكر في التخلي عن اللاعب خلال الصيف المقبل، ما يجعل الصفقة معقدة للغاية أمام طموحات مانشستر يونايتد.