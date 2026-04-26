تنفيذ محاكاة لمجابهة الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية في كفر الشيخ

شهد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تنفيذ بيان عملي لمحاكاة واقعية داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لاستعراض قدرات المركز في إدارة الأزمات والتعامل مع الأحداث الطارئة بفاعلية، ودوره في سرعة الاستجابة والتدخل الفوري لحماية الأرواح والممتلكات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ.

تضمنت المحاكاة آليات الاستجابة السريعة والتدخل الفوري لمواجهة المواقف الطارئة، بما يعكس كفاءة المنظومة المتكاملة لإدارة الأزمات داخل المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه المحاكاة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز منظومة إدارة الأزمات والكوارث باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتابعة اللحظية، بما يضمن التنسيق المتكامل بين كافة القطاعات التنفيذية داخل المحافظة، وتحقيق التدخل السريع والفعال في التوقيت المناسب.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحاكاة تستهدف رفع كفاءة العمل المشترك بين جميع الجهات، ورفع كفاءة التدريب العملي للعاملين، وتقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته، وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة بكفاءة عالية، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.

من جانبه قال نائب محافظ كفرالشيخ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يمثل أحد أهم أدوات الدولة الحديثة في إدارة الأزمات، من خلال المتابعة اللحظية وربط غرف العمليات بالجهات والقطاعات المعنية، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ودقة التنفيذ على أرض الواقع.