رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بنطاق حي شرق كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملات النظافة المكثفة ورفع كفاءة مستوى النظافة العامة بنطاق حي شرق، وذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وذلك تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تفريغ الحاويات ونقلها إلى المقالب العمومية.

كما شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس والمنشآت الحكومية، وغسيل الشوارع، ورفع الأتربة والتراكمات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات اليومية للنظافة والتجميل، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترات القادمة.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ الأعمال تحت إشراف إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، ود. أيمن شلبي، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وطارق الفحام مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل.