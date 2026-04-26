حماة الوطن: قرارات لجنة إدارة الأزمات تعكس وعياً دقيقاً بطبيعة المرحلة

أعرب أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، عن تقديره لما انتهت إليه اجتماعات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن القرارات الصادرة تعكس إدراكًا دقيقًا لطبيعة المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.

وأشار أبو النصر، في بيان، إلى أن متابعة الحكومة المستمرة لتداعيات الأزمة الإقليمية، وما يترتب عليها من آثار على الأسواق وسلاسل الإمداد والطاقة، يعكس نهجًا استباقيًا في إدارة الأزمات، ويعزز من قدرة الدولة على حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة المتغيرات العالمية.

وثمّن مساعد رئيس حزب حماة الوطن، قرار الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق العام، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لضمان استقرار الموارد وتعزيز كفاءة استخدامها، خاصة في ظل الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.



وفيما يتعلق بقرار إيقاف العمل بتحديد مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً والعودة إلى المواعيد الطبيعية، أكد أن هذا القرار يستجيب بشكل مباشر لمطالب قطاع واسع من التجار والمواطنين، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ودعم قطاع الخدمات.



وأشاد بالإعلان عن مبادرة تحفيزية للتحول إلى الطاقة الشمسية للمصانع والمنازل، معتبرًا أنها خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، ودعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.



وأكد أن قرارات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تعكس توازنًا واضحًا بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على مصالح المواطنين، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة بكفاءة ومرونة.