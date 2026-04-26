من العريش.. مراسل إكسترا نيوز يرصد جهود مصر الإنسانية لدعم قطاع غزة

قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، إن الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عادت إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري، بعد أن أفرغت حمولتها في ساحة معبر كرم أبو سالم.

وأوضح خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنها تخضع حالياً لعمليات المراقبة والتدقيق من قبل سلطات الاحتلال، تمهيدًا لتسليم المساعدات إلى الجهات والمنظمات المعنية بتوزيعها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن مساعدات اليوم تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون، وعلى رأسها الدقيق، إلى جانب المواد الطبية والعلاجية اللازمة لاستمرار المستشفيات في تقديم خدماتها للجرحى والمرضى، مشيرا إلى دخول شاحنات وقود تعتمد عليها المنشآت الحيوية في قطاع غزة، مثل المستشفيات، ومحطات تحلية المياه، والمخابز التي توفر الخبز للسكان.

وفي سياق متصل، لفت إلى استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، حيث يتم تصنيفهم وفرزهم بواسطة الطواقم الطبية في ساحة معبر رفح من الجانب المصري، تمهيدًا لنقلهم إلى عدد من المستشفيات، خاصة في شمال سيناء، التي تضم نحو أربعة مستشفيات، من بينها مستشفى العريش العام، الأكبر من حيث استقبال الحالات.

