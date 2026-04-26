مستشفى الغردقة العام يتصدر الجمهورية في ترصد الأمراض التنفسية

إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، اختيار مستشفى الغردقة العام ضمن مواقع الترصد الوبائي (Sentinel Sites)، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الترصد ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وبالتعاون مع معامل PCR وفِرق الترصد المدربة، بعد اجتياز المستشفى لكافة معايير التقييم المعتمدة.

وجاء هذا الاختيار تتويجًا لتميز المستشفى، حيث حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2026 في برنامج ترصد أمراض الجهاز التنفسي (ILI & ARI)، وهو ما يعكس كفاءة الأداء ودقة منظومة العمل داخل المستشفى.

ويُعد برنامج ILI (الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا) من البرامج الحيوية التي تهدف إلى رصد ومتابعة انتشار الأمراض التنفسية، بما يدعم صُنّاع القرار في وضع خطط الوقاية وتحديد أولويات توزيع اللقاحات.

كما يشمل برنامج ARI (العدوى التنفسية الحادة) جميع حالات الإصابة الحادة بالجهاز التنفسي، مع التركيز على الحالات التي تستدعي الحجز بالمستشفيات، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، والحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا النجاح تحت قيادة الدكتور أحمد عبد الغني، الذي ساهم بشكل فعّال في دعم وتطوير منظومة العمل داخل مستشفى الغردقة العام، مما انعكس على تحقيق هذا التميز على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، يُمثل هذا الإنجاز شهادة تقدير لكفاءة فرق الترصد والأطقم الطبية وهيئة التمريض بالمستشفى، لما بذلوه من جهد استثنائي وعمل متواصل، مؤكدين التزامهم الكامل بتقديم خدمات صحية متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

ويُعد اختيار المستشفى ضمن مواقع الترصد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الدولة في الاستجابة السريعة للأوبئة، ودعم منظومة الأمن الصحي في مصر.