درة تبهر متابعيها بأناقتها في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة

خطفت درة أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب وبنطلون باللون الأسود ونسقت معهما بالطو باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج ، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.