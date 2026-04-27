تعاون مرتقب يجمع فؤاد جنيد وأصالة نصري في مشروع غنائي بطابع متجدد

يواصل الملحن والموزع الموسيقي فؤاد جنيد العمل على سلسلة من المشاريع الفنية الجديدة، يأتي في مقدمتها تعاون مرتقب مع النجمة أصالة نصري، في عمل غنائي يُتوقع أن يشكّل إضافة مميزة لمسيرتهما، من خلال المزج بين الطابع الكلاسيكي الذي عُرفت به أصالة، ورؤية موسيقية حديثة تحمل روح التطوير.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح جنيد أن هذا المشروع يُعد من أبرز محطاته الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى حرصه على تقديم معالجة موسيقية مختلفة تحافظ على الهوية الفنية الراسخة لأصالة، التي وصفها بأنها "مدرسة متكاملة"، مع إدخال عناصر جديدة تواكب تطورات الذوق الموسيقي لدى الجمهور.

وأكد أن الأغنية الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين روح الشباب والأسلوب الغنائي الأصيل الذي تتميز به أصالة، لافتاً إلى أن العمل يعتمد على اللهجة البيضاء بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المستمعين في مختلف الدول العربية، وتعزيز فرص انتشاره.

تفاصيل العمل ومراحل تنفيذه

وكشف جنيد أن الأغنية من كلمات الشاعر أمجد جمعة، بينما يتولى هو مهمة التوزيع الموسيقي، مع إضافة بصماته الخاصة التي تهدف إلى تقديم تجربة صوتية مختلفة وغير تقليدية.

وأشار إلى أن العمل لا يزال في طور التحضير، حيث لم تبدأ أصالة بعد تسجيل صوتها، كما لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على عنوان الأغنية، رغم طرح اسم "أصالة" كأحد الخيارات المتداولة. وأضاف أن المشروع يعكس روح الفنانة وإحساسها الفني، مع ترك مساحة واضحة للتجديد والابتكار في الشكل الموسيقي.

ويُنتظر أن يشكّل هذا التعاون حالة فنية لافتة عند صدوره، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الطرفان، والتوقعات بتقديم عمل يجمع بين الأصالة والتجديد في قالب معاصر.