أصل الحكاية

كيفية تفعيل وضع “التبويبات العمودية” في جوجل كروم.. خطوات لتنظيم أفضل للتصفح

ولاء عادل

مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت وفتح عشرات الصفحات في وقت واحد، أصبح من الصعب على كثير من المستخدمين التحكم في التبويبات داخل المتصفح، خاصة مع تكدسها في الشريط العلوي. لذلك ظهرت اتجاهات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة التصفح، من بينها ميزة “التبويبات العمودية” التي تقدم أسلوبًا أكثر تنظيمًا ووضوحًا.

ويُعد متصفح Google Chrome من أبرز المتصفحات التي تعمل على اختبار هذه الخاصية حاليًا، لكنها لا تزال غير مفعلة بشكل رسمي لكل المستخدمين.

ما المقصود بالتبويبات العمودية؟

هي طريقة عرض مختلفة للتبويبات، حيث يتم نقلها من أعلى المتصفح إلى شريط جانبي يظهر غالبًا في يسار الشاشة.

هذا التصميم الجديد يتيح رؤية أوضح لأسماء الصفحات المفتوحة، ويسهل التنقل بينها، خصوصًا عند فتح عدد كبير من التبويبات في نفس الوقت دون ازدحام أو اختصار في العناوين.

خطوات تفعيل التبويبات العمودية في Chrome

يمكن تجربة هذه الميزة من خلال الإعدادات التجريبية داخل المتصفح عبر الخطوات التالية:

  • فتح متصفح Google Chrome
  • كتابة الأمر التالي في شريط العنوان: chrome://flags
  • البحث عن خيار: Vertical Tabs
  • تغيير الحالة من “Default” إلى “Enabled”
  • الضغط على “Relaunch” لإعادة تشغيل المتصفح

وبعد إعادة التشغيل، قد تظهر الميزة مباشرة أو يتم تفعيلها عبر إعدادات إضافية حسب إصدار المتصفح.

أهم مميزات التبويبات العمودية

تقدم هذه الخاصية تجربة أكثر مرونة وتنظيمًا، خاصة للمستخدمين الذين يتعاملون مع عدد كبير من الصفحات، ومن أبرز مزاياها:

  • تقليل الفوضى في الشريط العلوي
  • إظهار أسماء التبويبات بشكل كامل وواضح
  • سهولة التبديل بين الصفحات المفتوحة
  • توفير مساحة أكبر لعرض محتوى الموقع

كما تساعد بشكل كبير على تحسين الإنتاجية أثناء العمل أو الدراسة أو البحث.

هل الميزة متاحة للجميع؟

حتى الآن، ما زالت هذه الخاصية في مرحلة التجربة داخل Chrome، وقد تختلف طريقة ظهورها أو تفعيلها من جهاز لآخر أو حسب إصدار المتصفح. ومن المتوقع أن يتم إطلاقها رسميًا في التحديثات القادمة إذا أثبتت نجاحها.

بدائل حالية

في حال عدم توفر الميزة، يمكن الاعتماد على إضافات المتصفح التي تقدم نفس الفكرة، أو استخدام متصفحات أخرى توفر التبويبات العمودية بشكل افتراضي، إلى أن يتم دمجها رسميًا داخل Chrome.

