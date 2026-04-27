سيف زاهر: من يظن الأهلي استسلم لا يعرف تاريخه

أكد الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي يظل حاضرًا في أصعب الظروف، مشددًا على أن الفريق اعتاد الظهور في اللحظات الحاسمة وعدم الاستسلام مهما كانت التحديات.

وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية:" إن من يعتقد أن الأهلي استسلم أو ألقى الراية لا يعرف تاريخ النادي جيدًا، موضحًا أن الأهلي دائمًا ما يثبت قدرته على العودة والمنافسة حتى النهاية.

وأضاف أن تاريخ الأهلي الكبير لم يُصنع في لحظات عابرة، بل جاء نتيجة سنوات طويلة من الإنجازات والنجاحات التي رسخت مكانته كأحد أكبر الأندية في المنطقة.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نظام بطولة الدوري الممتاز

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقًا بداية من المركز الثامن، وحتى الـ21، وهي: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.