القبض على شخصين يصطادان الأسماك بطريقة الصعق الكهربائي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" بصيد الأسماك عن طريق الصعق الكهربائى بالفيوم.



بالفحص أمكن تحديد القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبشواى) وبسؤالهما قرر أحدهما بمشاهدته بعض الأشخاص حال قيامهم بصيد الأسماك من أحد المصارف بدائرة المركز عن طريق الصعق بالكهرباء فقام بتصويرهم وإعطاء المقطع للأخر والذى قام بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى .



أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص ، ونجلى شقيقه - مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى الواقعة (مركبة "التروسيكل" – مولد كهرباء – سنارة بها سلك كهربائى) .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

