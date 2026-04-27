محمود مسلم: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة

أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكداً أن هذا القانون يمس شريحة واسعة ومهمة من المجتمع المصري، بما يستوجب تكاتف الجهود لضمان استدامة هذه المنظومة.

وأوضح مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن مشروع القانون يتضمن مزايا عديدة تعزز استقرار نظام التأمينات وتضمن تحقيق الأمان للمستقبل. وشدد على أن التأمينات الاجتماعية ليست «منحة»، بل «استحقاق» أصيل للمواطن الذي أفنى عمره في العمل، داعياً إلى تخصيص باب مستقل لهذا الملف.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن مشروع القانون يحقق توازناً دقيقاً بين الحقوق والواجبات، ويسهم بشكل كبير في تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات، وهو ما دفع الحزب إلى إعلان دعمه المبدئي للقانون.