محافظ مطروح يتابع جاهزية مزار حمام كليوباترا وكورنيش الأبيض لاستقبال الموسم الصيفي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والعميد إيهاب نافع مساعد المحافظ، مزار حمام كليوباترا، وكورنيش شاطئ الأبيض السياحي، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الصيف السياحي.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من جميع أعمال التجهيز ورفع كفاءة الموقع، بما يشمل تركيب الزجاج الخاص بالممشى السياحي، وإزالة الرمال المتراكمة على الممرات عقب انتهاء موسم النوات والتقلبات الجوية، بما يضمن جاهزية المزارين لاستقبال الزوار في أفضل صورة.

وأكد محافظ مطروح أهمية الارتقاء بالمواقع السياحية والخدمية، وتوفير بيئة جاذبة وآمنة تليق بمكانة مطروح كواحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر، بما يسهم في تحسين تجربة الزائر ودعم الحركة السياحية بالمحافظة.