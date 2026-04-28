شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من القاهرة حتى الصعيد
ياسر ريان: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من الزمالك
ياسر ريان: النوايا داخل الأهلي مش صافية.. واللاعبون يتحملون الخسارة
المدعية العامة الأمريكية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال ترامب
مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض
أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد اجتماع لجنة التسعير القادم
مشاورات مستمرة.. هل يقبل ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟
شاهد.. لحظة اعتراض مدمرة الصواريخ «رفائيل» لـ ناقلة نفط إيرانية
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية
وزير خزانة ترامب يتوقع انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني.. وأزمة بنزين خانقة
اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لربط مدينة الشروق بمحطة القطار الكهربائي الخفيف
ديني

حكم قول"صدق الله العظيم" في نهاية قراءة القرآن.. الإفتاء تجيب
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم قول صدق الله العظيم في نهاية قراءة القرآن؟ فإن أحد الشباب في القرية يعترض على قول: (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم، مدعيًّا أنها بدعة، وإنه إحداث أمر في الدين ليس منه، فهل هذا الكلام صحيح؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: قول: (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه، وهو من مطلق الذكر الذي أمرنا الله تعالى به في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، ومن خصوص الذكر في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95].


المقصود بقول: (صدق الله العظيم)
قول: (صدق الله العظيم) مطلق ذكر لله تعالى؛ وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95].

حكم قول: (صدق الله العظيم)

والربط بين قراءة القرآن الكريم وبين هذا الذكر في نهايته لا مانع منه شرعًا؛ إذ هو عبادة أضيفت إلى أخرى.
ولا يقال: إن هذا إحداث في الدين ما ليس منه، بل هو إحداث فيه ما هو منه، وهذا يُفهم من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ ففي "صحيح البخاري" عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ».
فهذا صحابي يدعو بما لم يَسبق بخصوصه بيان نبوي، فيُقِرُّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكر عليه، بل بشَّره بأنه رأى الملائكة يتنافسون على كتابتها. ولا يُقال: إن هذا كان وقت تشريع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم يرشدهم، أما الآن فلا؛ وذلك لأنه لم ترد في سياق الحديث أيُّ قرينة تشير إلى ذلك: حالية أو مقالية، فالحالية؛ كغضب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه راوي هذا الحديث من تجرؤ هذا الصحابي الإتيان بذكر لم يُعلِّمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقالية؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت ولا تعد.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 287، ط. دار المعرفة): [واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور] اهـ.

حكم فعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولا يُعترض على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا الأمر، وهو قول: (صدق الله العظيم)؛ لأن مجرد الترك لا يقتضي حرمة بمفرده، ولا بد معه من دليل آخر، والمقرر أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر من الأمور لا يدلُّ بالضرورة على تحريمه؛ فقد يتركه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه؛ كتركه أكل الضب مع أنه مباح، ومن ثَمَّ فليس مجرد الترك بحجة في المنع.
ومما يستأنس به أيضًا من كلام العلماء في هذه المسألة: ما ذكره الإمام القرطبي في مقدمة "تفسيره" أن الحكيم الترمذي تحدث عن آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها: أن يقول عند الانتهاء من تلاوته: (صدق الله العظيم)، أو ما يؤدي هذا المعنى. ونص عبارته في "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 27-28، ط. دار الكتب المصرية، القاهرة): [ومن حرمته -أي القرآن- إذا انتهت قراءتُهُ أن يُصَدِّقَ ربَّهُ، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول: صَدَقْتَ ربنا وبلَّغَتْ رُسُلُك، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات] اهـ.


وبينت بناءً على ما سبق: فإن قول: (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه، بل هو من جملة المستحبات.

قراءة القرآن صدق الله العظيم تلاوة القرآن الكريم القرآن بدعة

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

شهادات ادخار توفر أعلى عائد شهري

10000 جنيه عائد شهري.. شهادات ادخار في البنك الأهلي بأعلى سعر فائدة

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

ترامب وميلانيا

"ميلانيا أرملة حامل".. ترامب يطالب بإقالة مذيع تلفزيوني بسبب "نكتة"

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

مسئول سابق بالاستخبارات البريطانية: أمريكا كانت تعلم أن إيران ستغلق مضيق هرمز

الطائرات المسيرة

هشام الحلبي: الجيل الحديث من الطائرات المسيرة يستطيع حمل طن من الأسلحة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أبو العينين يدعو لميثاق عالمي للذكاء الاصطناعي.. أحمد موسى يهاجم لاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز.. وعمرو أديب: الدوري زملكاوي

بالصور

الصين تستحوذ على 60% من سيارات الركاب الكهربائية عالميا

عرض بكين 2026 .. الصين تكشف عن eVTOL‏ ‏أول طائرة كهربائية عمودية

تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

فيديو

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد