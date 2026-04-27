علاء عبد الغني: خسارة الأهلي أمام بيراميدز أعادت حسابات الدوري لصالح الزمالك

أكد علاء عبد الغني نجم الزمالك السابق أن خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري وضعت الفريق الأحمر في موقف صعب، وقرّبت الزمالك خطوة مهمة من المنافسة على اللقب.

وأضاف عبد الغني خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن فريق إنبي ظهر بشكل جيد تحت قيادة حمزة الجمل، ونجح في تقديم توليفة منظمة أمام الزمالك، مشيدًا بالأداء الجماعي للفريق.

كما وجّه عبد الغني انتقادات إلى معتمد جمال المدير الفني للزمالك بسبب كثرة التغييرات في التشكيل الأساسي أمام إنبي.

وأشار إلى الدفع بعناصر بعيدة عن مستواها الفني مثل سيف الجزيري وأحمد ربيع، إلى جانب إراحة لاعبين مؤثرين مثل أحمد فتوح وناصر منسي، وهو ما أثر على أداء الفريق في المباراة.