السفير أحمد فاضل: باكستان تلعب دورًا مهمًا لاحتواء التوتر بين إسرائيل وإيران

قال السفير أحمد فاضل مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن باكستان تقوم بدور مهم في محاولة تهدئة التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، وذلك من خلال تنسيق كامل مع مصر.

وأوضح أن هذه التحركات تهدف إلى منع انزلاق المنطقة إلى صراع واسع قد لا تقتصر تداعياته على منطقة الخليج فقط، بل تمتد إلى العالم بأسره، خاصة في ظل أهمية المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة والغاز.

وأشار إلى أن اختيار باكستان للقيام بدور الوساطة يرجع إلى مكانتها في العالم الإسلامي، إلى جانب امتلاكها قدرات عسكرية تمنحها ثقلًا في التعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة.

وأكد أن استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة، ما يتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وتجنب أي تصعيد عسكري محتمل.