وزير التعليم: مادة الثقافة المالية “مافيهاش نجاح ورسوب” وسنفتح محافظ استثمارية للطلاب

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة الثقافة المالية المقرر تدريسها لطلاب الثانوي ، ستكون مادة نشاط وليست مادة نجاح ورسوب

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الطلاب الذين سيجتازون متطلبات مادة الثقاقة المالية ، سيتم فتح محافظ استثمارية لهم داخل البورصة المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات توقيع مذكرة التفاهم ، الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء جيل يمتلك وعيًا ماليًا يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة في ظل التحول الرقمي وتطورات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة إعداد الطلاب للتعامل مع مفاهيم الادخار والاستثمار وفهم آليات السوق بشكل عملي، مشيرًا إلى أن المنصة التعليمية الخاصة بالبرنامج من المقرر أن يبدأ تطبيقها مع العام الدراسي القادم.



وأخيراً أكد وزير التربية والتعليم ، على أن التعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية يهدف إلى تمكين الطلاب من تجربة تعليمية عملية تربط بين الدراسة والحياة الواقعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متغيرات المستقبل.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي اليوم ، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "سبريكس" اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية.

ويحضر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بـ تنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، اليوم الثلاثاء بمقر البورصة المصرية بحضور ، كل من :

- محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- أحمد كجوك وزير المالية

- الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

- الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

- السيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

- البروفيسور اوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حرص الدولة المصرية على مواصلة الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في التعليم

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن خطوة نشر الثقافة المالية بين طلاب المرحلة الثانوية تسهم في تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم الإدخار والاستثمار وريادة الأعمال، وإعدادهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل واعٍ ومسؤول.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف التعاون الجاري بين الجانبين المصري والياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" والتي لاقت اهتماما كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن دراسة المادة ومنح الطلاب الذي نجحوا في اختبار "توفاس" شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما كان له مردود إيجابي لدى الطلاب وساهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل.