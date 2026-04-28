القصبي يحذر من استمرار الحروب ويطالب بتحرك دولي عاجل خلال منتدى البرلمانيين بالقاهرة

في وقت يزداد فيه المشهد العالمي تعقيدًا وتتصاعد فيه وتيرة الصراعات، انطلقت من القاهرة رسالة قوية تحمل مضمونًا إنسانيًا عميقًا، أطلقها عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، محذرًا من خطورة استمرار النزاعات التي تهدد استقرار العالم ومستقبل الإنسانية.

وصرّح بذلك أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للدكتور القصبي، مؤكدًا أن هذه الرسالة تمثل رؤية مصرية واضحة تدعو إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، وضرورة التحرك العاجل لوقف نزيف الحروب قبل أن تتفاقم تداعياتها على الشعوب والدول.

وأضاف "القصبي"، خلال اجتماع منتدى البرلمانيين العربي والآسيوي بالقاهرة، أن العالم لم يعد يحتمل مزيدًا من النزاعات، مشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل الأساس الحقيقي لأي تنمية مستدامة. وأوضح أن خبرته البرلمانية الممتدة لسنوات شهدت العمل على دعم تشريعات تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، من المرأة والشباب إلى كبار السن وذوي الهمم، في إطار سعي متواصل لتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي سياق حديثه، طرح تساؤلًا يعكس عمق الأزمة الراهنة، متسائلًا: كيف يمكن الحديث عن التنمية في ظل استمرار الحروب وسقوط الضحايا يوميًا؟ مؤكدًا أن مفاهيم التقدم تفقد معناها الحقيقي عندما تُهدر الأرواح وتُدمر المجتمعات. كما أشار إلى أن القضايا العالمية الكبرى، مثل التغير المناخي والتنمية الشاملة، لن تحقق أهدافها في ظل استمرار النزاعات المسلحة.

وأكد أن العالم يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقف الحروب، داعيًا إلى تحويل هذا المنتدى إلى منصة لإطلاق نداء عالمي واضح من أجل السلام. وشدد على أن المليارات التي تُنفق على الصراعات كان يمكن أن تُحدث تحولًا جذريًا في حياة الشعوب، لو تم توجيهها نحو القضاء على الفقر وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وقد لاقت هذه الرسالة تفاعلًا واسعًا من المشاركين في المنتدى، حيث أعرب عدد من البرلمانيين العرب والآسيويين عن دعمهم الكامل لهذه الدعوة، مؤكدين أهمية العمل المشترك لتعزيز الاستقرار العالمي.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم مسارات السلام وترسيخ الاستقرار، لتبقى الرسالة واضحة: لا بديل عن السلام، ولا مستقبل للبشرية في ظل استمرار الحروب.