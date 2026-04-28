ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا؟…سر خطير هيغير جسمك بالكامل من أول أسبوع

البنجر أو الشمندر لم يعد مجرد خضار عادي على مائدة الطعام، بل أصبح واحدًا من أهم الأطعمة الخارقة التي ينصح بها خبراء التغذية حول العالم.

لونه الأحمر القوي ليس فقط جذابًا، بل دليل على احتوائه على كنز من العناصر الغذائية التي تُحدث تغييرات ملحوظة في الجسم عند تناوله بشكل يومي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا

في هذا التقرير، نكشف لك ماذا يحدث لجسمك إذا جعلت البنجر جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.

تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم

البنجر غني بمركبات طبيعية تُعرف بـ النترات، والتي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.



النتيجة؟

انخفاض ملحوظ في ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني

إذا كنتِ تعانين من التعب أو الإجهاد، فالبنجر قد يكون الحل.

تناوله يوميًا يساعد على تحسين كفاءة استخدام الأكسجين داخل الجسم، مما يمنحك طاقة أكبر ويقلل الشعور بالإرهاق، وهو ما يجعله مشروبًا مفضلًا لدى الرياضيين.

دعم صحة الكبد وتنقية الجسم

البنجر يحتوي على مركبات تساعد الكبد في التخلص من السموم، كما يدعم عملية “إزالة السموم” الطبيعية داخل الجسم.

تناوله بانتظام يساعد على تحسين وظائف الكبد والحفاظ عليه من الإجهاد.

تحسين الهضم وعلاج الإمساك

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يعمل البنجر على:

تحسين حركة الأمعاء

تقليل الإمساك

دعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام

تقوية المناعة

البنجر مليء بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والحديد، ما يجعله داعمًا قويًا لجهاز المناعة، ويساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر تساعد في محاربة الجذور الحرة، وهي السبب الرئيسي لظهور التجاعيد.

تناوله يوميًا يمنح البشرة إشراقة طبيعية ويؤخر علامات التقدم في العمر.

دعم صحة الدم وعلاج الأنيميا

البنجر غني بالحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان لتكوين خلايا الدم الحمراء.

لذلك، فهو خيار ممتاز لمن يعانون من فقر الدم أو ضعف عام.

تحسين وظائف الدماغ

زيادة تدفق الدم التي يسببها البنجر لا تفيد القلب فقط، بل تصل أيضًا إلى الدماغ، مما يساعد على تحسين التركيز والذاكرة، خاصة مع التقدم في العمر.

لكن احذري من هذه الآثار الجانبية

رغم فوائده الكبيرة، إلا أن الإفراط في تناول البنجر قد يسبب:

تغير لون البول أو البراز إلى الأحمر وهو أمر طبيعي

انخفاض ضغط الدم بشكل زائد عند بعض الأشخاص

مشاكل لمرضى الكلى بسبب احتوائه على الأوكسالات

أفضل طريقة لتناول البنجر