الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
تعميم أمني في الأردن للقبض على مطرب متهم بالإساءة للدين والشيوخ.. من هو؟
انسحاب الإمارات من أوبك.. ضربة للتكتل أم مكسب لترامب؟
التعليم تعلن موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026
فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي
رونالدو أم مبابي؟.. نتائج نارية بعد أول 100 مباراة بقميص ريال مدريد
سعره أكثر 80 ألف جنيه.. تحذير من تشغيلات مغشوشة لأشهر علاج لسرطان الرئة
وزير التعليم ورئيس جامعة هيروشيما يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا؟…سر خطير هيغير جسمك بالكامل من أول أسبوع

أسماء عبد الحفيظ

البنجر أو الشمندر لم يعد مجرد خضار عادي على مائدة الطعام، بل أصبح واحدًا من أهم الأطعمة الخارقة التي ينصح بها خبراء التغذية حول العالم.

لونه الأحمر القوي ليس فقط جذابًا، بل دليل على احتوائه على كنز من العناصر الغذائية التي تُحدث تغييرات ملحوظة في الجسم عند تناوله بشكل يومي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر يوميا 

في هذا التقرير، نكشف لك ماذا يحدث لجسمك إذا جعلت البنجر جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.

تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم

البنجر غني بمركبات طبيعية تُعرف بـ النترات، والتي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.


النتيجة؟
انخفاض ملحوظ في ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني

إذا كنتِ تعانين من التعب أو الإجهاد، فالبنجر قد يكون الحل.
تناوله يوميًا يساعد على تحسين كفاءة استخدام الأكسجين داخل الجسم، مما يمنحك طاقة أكبر ويقلل الشعور بالإرهاق، وهو ما يجعله مشروبًا مفضلًا لدى الرياضيين.

دعم صحة الكبد وتنقية الجسم

البنجر يحتوي على مركبات تساعد الكبد في التخلص من السموم، كما يدعم عملية “إزالة السموم” الطبيعية داخل الجسم.
تناوله بانتظام يساعد على تحسين وظائف الكبد والحفاظ عليه من الإجهاد.

تحسين الهضم وعلاج الإمساك

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يعمل البنجر على:

  • تحسين حركة الأمعاء
  • تقليل الإمساك
  • دعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام

 

تقوية المناعة

البنجر مليء بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والحديد، ما يجعله داعمًا قويًا لجهاز المناعة، ويساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

 

نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر تساعد في محاربة الجذور الحرة، وهي السبب الرئيسي لظهور التجاعيد.
تناوله يوميًا يمنح البشرة إشراقة طبيعية ويؤخر علامات التقدم في العمر.

 

دعم صحة الدم وعلاج الأنيميا

البنجر غني بالحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان لتكوين خلايا الدم الحمراء.
لذلك، فهو خيار ممتاز لمن يعانون من فقر الدم أو ضعف عام.

 

تحسين وظائف الدماغ

زيادة تدفق الدم التي يسببها البنجر لا تفيد القلب فقط، بل تصل أيضًا إلى الدماغ، مما يساعد على تحسين التركيز والذاكرة، خاصة مع التقدم في العمر.

 

لكن احذري من هذه الآثار الجانبية

رغم فوائده الكبيرة، إلا أن الإفراط في تناول البنجر قد يسبب:

  • تغير لون البول أو البراز إلى الأحمر وهو أمر طبيعي
  • انخفاض ضغط الدم بشكل زائد عند بعض الأشخاص
  • مشاكل لمرضى الكلى بسبب احتوائه على الأوكسالات

 

أفضل طريقة لتناول البنجر

  • يمكن تناوله مسلوقًا أو مشويًا
  • إضافته للسلطات
  • شربه كعصير طازج
  • مزجه مع الجزر أو التفاح لمذاق أفضل
البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

بالصور

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد